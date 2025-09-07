Copiapó no pudo abrochar el triunfo y dejó escapar el liderato del Ascenso

Con un imponente marco de público en el estadio Germán Becker, Deportes Temuco le aguó los festejos a Deportes Copiapó y consiguió un agónico empate a dos que privó al combinado albirrojo de superar a Universidad de Concepción en la punta de la Liga de Ascenso.

En el cierre de la primera mitad el León de Atacama tomó la delantera gracias a un desafortunado autogol de Gonzalo Villegas (44') y en los descuentos, el conjunto sureño se quedó con un hombre menos por la expulsión de Vicente Lavín (45+3').

La visita aprovechó su ventaja numérica para aumentar las cifras en el minuto 67 y todo parecía indicar que los nortinos abrocharían el triunfo que los catapultaría a lo más alto de la tabla.

Sin embargo, el indio pije tenía otros planes y en el epílogo Matías Donoso (85') y Felipe Reynero (90+2') sentenciaron la igualdad, desatando la algarabía del público local en las tribunas.

Con este resultado, el cuadro minero desaprovechó la oportunidad de superar en la clasificación al Campanil y se tuvo que conformar con estancarse en el segundo lugar con 41 puntos, uno menos que los penquistas. El elenco albiverde, en tanto, se estancó en el undécimo lugar con 28 unidades.

El sábado 13 a contar de las 12:30 horas, Deportes Temuco visitará a Magallanes, mientras que Deportes Copiapó oficiará de dueño de casa ante Deportes Antofagasta desde las 20:00 del lunes 15.

PURANOTICIA