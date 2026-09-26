Copiapó golea 4-1 a San Felipe y lo hunde en el fondo de la Liga de Ascenso

Deportes Copiapó se puso al día en la Liga de Ascenso con una contundente goleada por 4-1 sobre Unión San Felipe, cuadro que se mantuvo cerca del fondo de la tabla.

El conjunto nortino, antecedido por cuatro partidos sin victorias, se amplio dominador de las acciones pero solo pudo convertir un tanto en el primer tiempo y fue gracias a Manuel López (37').

En el complemento, en cambio, el León de Atacama sacó a relucir todo su poder ofensivo y amplió las cifras con una nueva conquista de López (61'), una de Francisco Espoz (67') y otra de John Santander (90+4'). El descuento del dueño de casa corrió por cuenta de Bruno Vides (90+8').

Con esta victoria, el elenco minero trepó al noveno puesto con 34 puntos, por ahora fuera del playoffs solo por diferencia de gol. El combinado aconcagüino, en tanto, quedó penúltimo con 22 unidades, cuatro por arriba del colista Rangers.

El miércoles a las 18 horas, Unión San Felipe enfrentará a San Luis en un duelo pendiente, mientras que el domingo cuatro de octubre recibirá a Deportes Iquique desde las 17:30. Por su parte, Deportes Copiapó se verá las caras con Deportes Puerto Montt a contar de las 15:00 del sábado.

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