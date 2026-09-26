Benjamín Kuscevic es baja en la Roja por lesión a horas de jugar contra Canadá

A solo horas de enfrentar a Canadá en el primero se sus tres amistosos de su gira norteamericana, la Selección chilena informó la baja de un experimentado jugador.

Hablamos del defensa Benjamín Kuscevic, futbolista del Toronto FC, quien ha sido habitual en las nóminas del técnico interino de la Roja, Nicolás Córdova.

"El jugador sufrió una lesión muscular de bajo grado confirmada por imágenes el día de ayer, que le impedirá participar con normalidad en los entrenamientos y partidos y, cuyo periodo de recuperación, supera los plazos de la presente convocatoria", detallaron desde el combinado criollo en el parte médico.

Es importante señalar que el zaguero se perfilaba como titular para el encuentro de esta noche con Canadá, programado para las 20:00 horas de este sábado de nuestro país.

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