Copa Pancho verá en competencia a 14 clubes sub 16 de Valparaíso, Chile, Argentina y Brasil

El básquetbol de la región de Valparaíso se vestirá de gala para celebrar la 34º versión de la Copa Pancho, competición sub 16 que se desarrollará entre el 23 de enero y 3 de febrero en el tradicional Fortín Prat de la Ciudad Puerto.

En esta oportunidad, la actividad organizada por la Asociación de Básquetbol de Valparaíso contará con la participación de equipos nacionales, de Brasil y Argentina.

Así lo destacó Luis Pacheco, presidente de la ABV, quien dijo que "en esta edición nos acompañarán clubes de Chile y también tenemos visitas internacionales: nuestros amigos de Mendoza y; desde San Pablo, el club Lance Livre".

Por su parte, el seremi del Deporte, Leandro Torres, sostuvo que "estos eventos no son casualidad de la vida, no son un milagro; acá hay un trabajo mancomunado. Sin el trabajo de los dirigentes, a veces invisibilizados, no hay deporte".

En tanto, Braulio Sasso, técnico de la selección de básquetbol de Valparaíso, expuso que "entramos en concentración y salimos el jueves. Empezamos a entrenar ocho horas en el día, partiendo a las 6 de la mañana".

Además, indicó que "hemos ganado cinco copas en los últimos 34 años y tenemos la ilusión, como todos los años, pero en el debut se marca la pauta con Brasil".

Y es que vale hacer presente que la selección de Valparaíso abrirá la competición enfrentando a los brasileños de Lance Live el día 26 de enero en el Fortín Prat.

La Copa Pancho tendrá a 14 clubes en competencia, de Chile, Argentina y Brasil, a los que se sumará la categoría de 3x3.

PURANOTICIA