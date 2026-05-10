Copa de la Liga: Unión La Calera se hace fuerte de local, le ganó a la U y llega a la cima de su grupo

Con una opaca actuación en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, Universidad de Chile perdió por la cuenta mínima ante Unión La Calera y quedó encomendada a un verdadero milagro para poder avanzar a la siguiente fase de la Copa de la Liga.

En la mente de cementeros y azules solo había espacio para un triunfo que les permitiera igualar el puntaje de Audax Italiano y así llegar a la última fecha con posibilidades de avanzar de ronda. El empate, en cambio, los complicaba a ambos y le entregaba el boleto en bandeja a los itálicos.

A pesar de marcar el ritmo en los primeros pasajes del duelo, la escuadra universitaria no fue capaz de traducir ese leve dominio en ocasiones reales de peligro sobre el pórtico de Nicolás Avellaneda, salvo por un cabezazo bombeado de Juan Martín Lucero que pasó por sobre el travesaño (28').

Y pasada la media hora de partido cayó el baldazo de agua fría para los estudiantiles. El lateral Cristopher Díaz recorrió varios metros con balón dominado y asistió a Francisco Pozzo quien no tuvo posibilidad de rematar, pero se acomodó dentro del área para habilitar a un Carlo Villanueva que disparó cruzado para abrir el marcador (32').



El propio Villanueva erró lo que a todas luces era su segundo tanto personal (34') y recién sobre el final vino la respuesta de la visita, primero con zapatazo desviado de Charles Aránguiz (40') y después con una arremetida de Agustín Arce para conectar un centro de Nicolás Fernández (44'), pero se topó con la humanidad del cancerbero rival.

Nada más comenzar el complemento el árbitro Cristian Garay pitó un penal favorable para la U por una infracción de Daniel Gutiérrez sobre Fernández. Sin embargo, tras revisar la acción en el VAR, determinó que ambos jugadores se estaban tomando y dio marcha atrás en su determinación (50').

Fueron pasando los minutos y aún cuando Fernando Gago lanzó al ataque a sus pupilos, el elenco laico no encontró espacios para hacer daño a una escuadra calerana que se encerró en su lado de la cancha y apostó al contragolpe, estrategia que le sirvió para mantener el cero en su arco pese a los intentos del forastero por dar vuelta el resultado (89' y 90').

De esta manera, el combinado de la Región de Valparaíso sumó diez puntos y alcanzó en la cima de la tabla a un Audax Italiano que en la última jornada, programada para junio, se verá las caras con el Romántico Viajero, tercero con siete unidades y obligado a ganar y a esperar una derrota de los dirigidos de Martín Cicotello para avanzar.

Ahora, en el marco del reinicio del Campeonato Nacional, Unión La Calera visitará Huachipato a contar de las 12:30 horas del próximo domingo y a continuación, Universidad de Chile enfrentará a Cobresal en la Región de Atacama.



Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Juan Manuel Requena, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez; Yonathan Andía, Camilo Moya; Kevin Méndez, Sebastián Sáez, Carlo Villanueva (Bayron Oyarzo, 57'); Francisco Pozzo (Matías Campos López, 57'). (DT: Martín Cicotello)

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Fernández (Vicente Ramírez, 83'), Matías Zaldivia (Bianneider Tamayo, 88'), Franco Calderón, Marcelo Morales; Charles Aránguiz (Lucas Barrera, 45'), Israel Poblete, Agustín Arce (Eduardo Vargas, 60'); Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez (Lucas Assadi, 60'). (DT: Fernando Gago)

Árbitro: Cristian Garay

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

PURANOTICIA