Conoce la programación de la 15° fecha del Campeonato Nacional 2024

La primera rueda del Campeonato Nacional llega a su fin. Este fin de semana se disputará el cierre de la primera parte del certamen criollo.

Todo arrancará el viernes 31 de mayo, con el duelo entre Cobreloa y O'Higgins a las 20:30 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

En tanto, el sábado 1 de junio se desarrollarán dos cotejos y el domingo 2 de junio destaca la visita del líder Universidad de Chile a Everton en Viña del Mar, a las 12:30 horas.

Ese mismo día, pero a las 17:30 horas, Colo Colo recibirá a Deportes Copiapó en el estadio Monumental, mientras que a las 20:00 horas, Universidad Católica visitará a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso en duelo de sublíderes.

Esta es la programación completa de la 15° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 31 DE MAYO

20:30 horas, Cobreloa vs. O'Higgins, estadio Zorros del Desierto.

SÁBADO 1 DE JUNIO

17:30 horas, Unión Española vs. Deportes Iquique, estadio Santa Laura.

20:00 horas, Audax Italiano vs. Palestino, estadio Bicentenario de La Florida.

DOMINGO 2 DE JUNIO

12:30 horas, Everton vs. Universidad de Chile, estadio Sausalito.

15:00 horas, Cobresal vs. Unión La Calera, estadio El Cobre.

17:30 horas, Colo Colo vs. Deportes Copiapó, estadio Monumental.

20:00 horas, Coquimbo Unido vs. Universidad Católica, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

LUNES 10 DE JUNIO

12:30 horas, Ñublense vs. Huachipato, estadio Nelson Oyarzún.

