Conmebol envió carta a la ANFP para explicar por qué la final entre S. Wanderers y Real Madrid no se jugará en Valparaíso

Tras conocerse que la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, casa del cuadro español, se dio a conocer que Conmebol envió una carta a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para explicar los motivos de esta polémica decisión.

Es que más allá del deseo del elenco porteño y las autoridades chilenas de que el encuentro se desarrollara en suelo nacional, lo cierto es que en sus cuatro ediciones anteriores se había disputado en el continente americano.

Sin embargo, desde el ente rector del fútbol sudamericano argumentaron que "esta quinta edición representaba una valiosa oportunidad para que, por primera vez, el certamen se celebrara en territorio europeo".

"Un criterio de reciprocidad que fortalece esta alianza institucional y refleja el compromiso compartido de brindar igualdad de oportunidades para ambas Confederaciones", sumaron en la misiva.

Por último, Conmebol valoró el interés mostrado por la ANFP de "asumir la organización de este importante encuentro, aspectos que fueron debidamente considerados durante el proceso de evaluación".

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