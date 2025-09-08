Conmebol confirmó que U. de Chile recibirá en Coquimbo a Alianza Lima por la Copa Sudamericana

El fallo de la Conmebol resolvió descalificar a Independiente de Avellaneda y que Universidad de Chile siga en carrera en la Copa Sudamericana 2025, por lo que el cuadro azul enfrentará a Alianza Lima en cuartos de final del torneo internacional.

El partido de ida de la llave se disputará el jueves 18 de septiembre en Perú (21:30 horas), mientras que la vuelta se desarrollará el jueves 25 del mismo mes en Chile (a la misma hora), pero no en el estadio Nacional debido a la imposibilidad de ocupar el reducto por el inicio del Mundial sub-20.

Y la propia Conmebol despejó las dudas sobre el recinto este lunes al confirmar la programación de las llaves de ronda de ocho mejores a través de sus canales oficiales.

En ese sentido, el organismo ratificó que la revancha se realizará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Consignar que ese cotejo se disputará sin público, debido a las sanciones que impuso la Conmebol a la U tras los incidentes en Avellaneda.

(Imagen: @Sudamericana)

PURANOTICIA