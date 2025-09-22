Confirman que duelo de los "Cóndores" ante Samoa se disputará con aforo completo en el estadio Sausalito de Viña del Mar

Se acabó la polémica. Finalmente, el crucial partido del sábado entre la selección chilena de rugby y Samoa, donde buscarán el paso al Mundial 2027 de Australia, se disputará con aforo completo en el estadio Sausalito.

La tarde de este lunes el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó que el trascendental duelo contará con aumento de público.

"Ante la petición de la Federación de Rugby, para aumentar el aforo a 20 mil espectadores en el estadio Sausalito, la Subsecretaría del Interior apoyó a esta Delegación coordinando con la Subsecretaría de Deportes y el Ministerio de Seguridad para que exista la capacidad operativa y logística de Carabineros de Chile y a su vez se cumpla el compromiso de la organización de aumentar la seguridad privada que requiere un evento de estas características", sostuvo.

Consignar que en un principio, el cotejo tenía un aforo bastante restringido, debido a que ese mismo día en Valparaíso se jugarán dos encuentros por el Mundial Sub 20 (Ucrania vs Corea del Sur y Panamá vs Paraguay).

Sin embargo, esa determinación no cayó nada de bien en los Cóndores y el mundialista Domingo Saavedra pidió en redes sociales aumentar el aforo y finalmente las gestiones dieron resultado.

PURANOTICIA