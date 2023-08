Confirman programación para las fechas 3 y 4 de las Clasificatorias: La Roja enfrentará a Perú y Venezuela

A falta de dos meses para la realización de los partidos, este miércoles la Conmebol anunció la programación de la tercera y cuarta fecha de las Clasificatorias para el Mundial de 2026.

Según lo informado por el ente rector del fútbol sudamericano, la selección chilena recibirá a su similar de Perú a partir de las 21:00 horas del jueves 12 de octubre.

Posteriormente, la Roja deberá trasladarse hasta la ciudad de Maturín, donde se enfrentará a Venezuela desde las 18:00 del martes 17 del mismo mes.

Cabe recordar que el combinado criollo arrancará su camino hacia el certamen planetario el próximo 8 de septiembre visitando a Uruguay, para luego medirse con Colombia el martes 12.

TERCERA FECHA

- Bolivia vs. Ecuador. 17:00 horas

- Colombia vs. Uruguay. 17:30 horas

- Brasil vs. Venezuela. 20:30 horas

- Argentina vs. Paraguay. 21:00 horas

- Chile vs. Perú. 21:00 horas

CUARTA FECHA

- Venezuela vs. Chile. 18:00 horas

- Paraguay vs. Bolivia. 20:30 horas

- Ecuador vs. Colombia. 20:30 horas

- Uruguay vs. Brasil. 21:00 horas

- Perú vs. Argentina. 23:00 horas

