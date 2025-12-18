Confirman primer amistoso internacional de la U en su pretemporada 2026

Universidad de Chile no solamente trabaja para poder sellar la salida definitiva de Gustavo Álvarez y así buscar nuevo entrenador, sino que también en la planificación de la pretemporada con miras a la campaña 2026.

En ese sentido, el cuadro azul ya tiene confirmado el primer amistoso que disputará en el siguiente año y será de carácter internacional.

Es que Universitario de Lima, a través de sus canales oficiales, ratificó que se enfrentará al conjunto laico en la denominada "Noche Crema", donde el campeón del fútbol peruano presentará a sus refuerzos.

El partido entre los elencos estudiantiles está programado para el sábado 24 de enero en el estadio Monumental de Lima, a las 20:00 horas de Perú (22:00 horas chilena).

PURANOTICIA