Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Confirman primer amistoso internacional de la U en su pretemporada 2026

Confirman primer amistoso internacional de la U en su pretemporada 2026

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El cuadro azul viajará a Lima para enfrentar a Universitario de Perú, en la denominada "Noche Crema", donde el campeón del fútbol incaico presentará a sus refuerzos.

Confirman primer amistoso internacional de la U en su pretemporada 2026
Jueves 18 de diciembre de 2025 10:34
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Universidad de Chile no solamente trabaja para poder sellar la salida definitiva de Gustavo Álvarez y así buscar nuevo entrenador, sino que también en la planificación de la pretemporada con miras a la campaña 2026.

En ese sentido, el cuadro azul ya tiene confirmado el primer amistoso que disputará en el siguiente año y será de carácter internacional.

Es que Universitario de Lima, a través de sus canales oficiales, ratificó que se enfrentará al conjunto laico en la denominada "Noche Crema", donde el campeón del fútbol peruano presentará a sus refuerzos.

El partido entre los elencos estudiantiles está programado para el sábado 24 de enero en el estadio Monumental de Lima, a las 20:00 horas de Perú (22:00 horas chilena).

PURANOTICIA