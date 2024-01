Confirman fecha para edición 2024 de Valparaíso Cerro Abajo

Este miércoles fue confirmada la fecha en que se llevará a cabo la edición 2024 de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, competencia de descenso urbano que se desarrolla desde 2003 en la ciudad puerto.



En esta oportunidad, la carrera se realizará el domingo 3 de marzo y contará con la presencia de 30 de los mejores exponentes de la disciplina, entre los cuales se encuentran el tricampeón Tomas Slavík y la principal carta nacional, Pedro Ferreira.



Este último rememoró el accidente que lo dejó fuera de la carrera en 2023, señalando que "tuve una caída en el entrenamiento y no pude competir. Fue una lástima porque me sentía preparado, pero lo utilicé este año como motivación y voy por mi tercer campeonato. Me siento fuerte y creo que físicamente estoy en mi mejor momento".



Por su parte, el director de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, Víctor Heresmann, destacó la amplia trayectoria y el legado que ha dejado la instancia deportiva en la comuna porteña.



"Esta celebración nos da el espacio para mirar hacia atrás y darnos cuenta de lo certero que es el dicho de que a veces el fin es el propio camino. Esta loca idea de hace 20 años le entregó al país un evento que se enraizó en una ciudad y desde ahí desplegó alas y aterrizó en otros continentes", destacó Heresmann.

