Concón National saca cuentas positivas tras amistoso frente a Deportes Limache

El partido frente a Deportes Limache constó de dos tiempos de 40 minutos, donde muy similar a lo ocurrido frente a calera, en primera instancia jugaron quienes vienen siendo titular y en el complemento sumaron minutos quienes no han alcanzado regularidad en el torneo.

En la primera mitad el cuadro aurinegro abrió rápidamente la cuenta con el gol de Rodrigo Gattas, quien desbordó por la banda derecha, hizo un pared con Ragusa y remató para batir la portería de Limache, el segundo tanto conconino sería del mismo Gattas quien cabeceó en el punto penal tras un centro de Ubilla. El descuento limachino lo anotó Luis Guerra de cabeza ya finalizando la primera etapa.

Ya en el complemento Deportes Limache emparejó el marcador con el tanto anotado por Felipe Fritz.

Sin embargo a pesar del empate, sacan cuentas positivas en el elenco conconino. Estas fueron las declaraciones del Director Técnico Orlando Gutiérrez:

“La evaluación del grupo ha sido bastante positiva, hemos visto un funcionamiento que a nosotros como staff nos acomoda, hemos buscado un equipo que nos genere una sostenibilidad de la forma de jugar y que nos permita competir. Creo que lo hicimos con La Calera, hoy vinimos a presentar algo muy parecido con Deporte Limache y las cosas funcionaron a lo que nosotros queríamos, si bien es cierto muchas veces se cree que con el balón uno impone ideas, hay que hacerlo también sin balón y nosotros estamos en esa búsqueda de ir entendiendo qué hacer, ya sea con o sin balón. Y en esa búsqueda hemos tenido un funcionamiento bastante cómodo para poder competir con equipos de Primera División.”

Tras este resultado, al Decano de Concón le queda un partido por disputar este receso y será el día Sábado cuando visite a O’higgins de Rancagua

PURANOTICIA