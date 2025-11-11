Con partidos en simultáneo: ANFP da a conocer la programación de las últimas fechas de la Liga de Primera

La ANFP liberó la programación de los partidos de la fecha 28 de la Liga de Primera, agendando en simultáneo los duelos de los equipos más comprometidos con la zona de descenso.

Así, la acción arrancará el viernes 21 a las 20:00 horas con los encuentros entre Deportes Iquique (16°) con Cobresal, Deportes Limache (14°) frente a Unión Española (15°) y Audax Italiano recibiendo a Everton (13°).

El sábado será el turno del flamante campeón Coquimbo Unido, elenco que se verá las caras con su archirrival Deportes La Serena a partir de las 18:00 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

A continuación (20:30), Universidad Católica desafiará a Palestino en el Claro Arena, en un compromiso que puede acercar al conjunto "cruzado" a asegurar el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores.

Por su parte, Universidad de Chile saldrá a la cancha desde las 18:00 horas del domingo para medirse con O'Higgins, enfrentamiento fundamental para la definición del Chile 4. Mientras que Colo-Colo chocará con Unión La Calera en el estadio Monumental desde las 20:30 horas.

La fecha culminará el lunes 24 con el cruce entre Ñublense y Huachipato en Chillán, fijado para las 20:00 horas.

PROGRAMACIÓN FECHA 28

VIERNES 21

20:00 horas, Deportes Iquique vs. Cobresal , estadio Tierra de Campeones

, estadio Tierra de Campeones 20:00 horas, Deportes Limache vs. Unión Española , estadio Lucio Fariña Fernández

, estadio Lucio Fariña Fernández 20:00 horas, Audax Italiano vs. Everton, estadio Bicentenario La Florida

SÁBADO 22

18:00 horas, Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena , estadio Francisco Sánchez Rumoroso

, estadio Francisco Sánchez Rumoroso 20:30 horas, Universidad Católica vs. Palestino, Claro Arena

DOMINGO 23

18:00 horas, O'Higgins vs. Universidad de Chile , estadio Codelco El Teniente

, estadio Codelco El Teniente 20:30 horas, Colo-Colo vs. Unión La Calera, estadio Monumental

LUNES 24

20:00 horas, Ñublense vs. Huachipato, estadio Bicentenario Nelson Oyarzún

PURANOTICIA