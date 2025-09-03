Con línea de 3 en defensa: El 11 que probó Nicolás Córdova en la Roja para el partido ante Brasil

La Selección chilena tuvo su última práctica antes del viaje rumbo a Brasil, con miras al duelo que sostendrá este jueves ante el "Scratch" en el marco de la penúltima fecha de las Clasificatorias.

Antes de emprender vuelo, el director técnico Nicolás Córdova, lamentó las bajas del defensa Benjamín Kuscevic, el delantero Bruno Barticciotto y el volante Darío Osorio. Este último, de hecho, fue liberado de la concentración debido a un desgarro.

Frente a estas bajas, el estratego tuvo que mover la pizarra y en el entrenamiento matutino apostó por una alineación de 3-5-2, la cual según información de radio ADN comenzaría con el portero Lawrence Vigouroux, quien le habría ganado la pulseada a Thomas Gillier y Vicente Reyes.

Con respecto a los jugadores de campo, el beneficiado con las molestias del zaguero de Fortaleza sería el central de Universidad Católica, Daniel González, mientras que la salida del hombre del Midtjylland permitiría el ingreso de Alexander Aravena.

De esta manera, el "Equipo de Todos" saltaría a la cancha con Lawrence Vigouroux en el pórtico; Daniel González, Guillermo Maripán y Paulo Díaz en la zaga; Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo y Lucas Assadi en el medio terreno; dejando como dupla de ataque a Lucas Cepeda y Alexander Aravena.

