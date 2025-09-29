Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Con la sorpresa de un arquero de Primera B: La nómina de Chile para el amistoso de octubre ante Perú

Con la sorpresa de un arquero de Primera B: La nómina de Chile para el amistoso de octubre ante Perú

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

En la convocatoria de la Roja sorprende la presencia del guardameta de Deportes Recoleta, Jaime Vargas.

Con la sorpresa de un arquero de Primera B: La nómina de Chile para el amistoso de octubre ante Perú
Lunes 29 de septiembre de 2025 16:50
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

NÓMINA

La Selección chilena entregó la nómina de 23 futbolistas para el amistoso del viernes 10 de octubre ante Perú, el cual se llevaría a cabo en el estadio Bicentenario de La Florida.

En el listado destaca la presencia del lateral derecho Francisco Salinas, quien había sido aludido por el técnico Nicolás Córdova cuando explicó por qué en septiembre no había considerado a ningún jugador de Coquimbo Unido, sólido líder de la Liga de Primera.

Además, el estratego sorprendió con la inclusión del guardameta de Deportes Recoleta, Jaime Vargas, la inclusión del delantero de Universidad Católica, Clemente Montes, y el regreso del defensa Nicolás Díaz (Puebla), cuyo último partido con el combinado criollo fue en octubre de 2021.

Cabe recordar que por estos días, Córdova está al mando de la Selección Sub-20 que compite en el Mundial que se desarrolla en nuestro país. Por lo mismo, el "Equipo de Todos" sería dirigido por Sebastián Miranda.

NÓMINA

PORTEROS

  • Lawrence Vigouroux | Swansea City (Gales)
  • Thomas Gillier | CF Montreal (Canadá)
  • Jaime Vargas | Deportes Recoleta

DEFENSAS

  • Fabián Hormazábal | Universidad de Chile
  • Francisco Salinas | Coquimbo Unido
  • Iván Román | Atlético Mineiro (Brasil)
  • Guillermo Maripán | Torino FC (Italia)
  • Benjamín Kuscevic | Fortaleza (Brasil)
  • Francisco Sierralta | Auxerre (Francia)
  • Gabriel Suazo | Sevilla FC (España)
  • Nicolás Díaz | Club Puebla (México)

MEDIOCAMPISTAS

  • Rodrigo Echeverría | Club León (México)
  • Vicente Pizarro | Colo-Colo
  • Marcelino Núñez | Ipswich Town (Inglaterra)
  • Felipe Loyola | Independiente (Argentina)
  • Lucas Assadi | Universidad de Chile
  • Javier Altamirano | Universidad de Chile

DELANTEROS

  • Ben Brereton Díaz | Derby County (Inglaterra)
  • Lucas Cepeda | Colo-Colo
  • Clemente Montes | Universidad Católica
  • Gonzalo Tapia | Sao Paulo (Brasil)
  • Alexander Aravena | Gremio (Brasil)
  • Maximiliano Gutiérrez | Huachipato

IMÁGENES:

(Imágenes: @laroja)

PURANOTICIA

Cargar comentarios