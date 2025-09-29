Con la sorpresa de un arquero de Primera B: La nómina de Chile para el amistoso de octubre ante Perú

En la convocatoria de la Roja sorprende la presencia del guardameta de Deportes Recoleta, Jaime Vargas.
La Selección chilena entregó la nómina de 23 futbolistas para el amistoso del viernes 10 de octubre ante Perú, el cual se llevaría a cabo en el estadio Bicentenario de La Florida.
En el listado destaca la presencia del lateral derecho Francisco Salinas, quien había sido aludido por el técnico Nicolás Córdova cuando explicó por qué en septiembre no había considerado a ningún jugador de Coquimbo Unido, sólido líder de la Liga de Primera.
Además, el estratego sorprendió con la inclusión del guardameta de Deportes Recoleta, Jaime Vargas, la inclusión del delantero de Universidad Católica, Clemente Montes, y el regreso del defensa Nicolás Díaz (Puebla), cuyo último partido con el combinado criollo fue en octubre de 2021.
Cabe recordar que por estos días, Córdova está al mando de la Selección Sub-20 que compite en el Mundial que se desarrolla en nuestro país. Por lo mismo, el "Equipo de Todos" sería dirigido por Sebastián Miranda.
