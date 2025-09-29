Con la sorpresa de un arquero de Primera B: La nómina de Chile para el amistoso de octubre ante Perú

La Selección chilena entregó la nómina de 23 futbolistas para el amistoso del viernes 10 de octubre ante Perú, el cual se llevaría a cabo en el estadio Bicentenario de La Florida.

En el listado destaca la presencia del lateral derecho Francisco Salinas, quien había sido aludido por el técnico Nicolás Córdova cuando explicó por qué en septiembre no había considerado a ningún jugador de Coquimbo Unido, sólido líder de la Liga de Primera.

Además, el estratego sorprendió con la inclusión del guardameta de Deportes Recoleta, Jaime Vargas, la inclusión del delantero de Universidad Católica, Clemente Montes, y el regreso del defensa Nicolás Díaz (Puebla), cuyo último partido con el combinado criollo fue en octubre de 2021.

Cabe recordar que por estos días, Córdova está al mando de la Selección Sub-20 que compite en el Mundial que se desarrolla en nuestro país. Por lo mismo, el "Equipo de Todos" sería dirigido por Sebastián Miranda.

NÓMINA

PORTEROS

Lawrence Vigouroux | Swansea City (Gales)

| Swansea City (Gales) Thomas Gillier | CF Montreal (Canadá)

| CF Montreal (Canadá) Jaime Vargas | Deportes Recoleta

DEFENSAS

Fabián Hormazábal | Universidad de Chile

| Universidad de Chile Francisco Salinas | Coquimbo Unido

| Coquimbo Unido Iván Román | Atlético Mineiro (Brasil)

| Atlético Mineiro (Brasil) Guillermo Maripán | Torino FC (Italia)

| Torino FC (Italia) Benjamín Kuscevic | Fortaleza (Brasil)

| Fortaleza (Brasil) Francisco Sierralta | Auxerre (Francia)

| Auxerre (Francia) Gabriel Suazo | Sevilla FC (España)

| Sevilla FC (España) Nicolás Díaz | Club Puebla (México)

MEDIOCAMPISTAS

Rodrigo Echeverría | Club León (México)



| Club León (México) Vicente Pizarro | Colo-Colo

| Colo-Colo Marcelino Núñez | Ipswich Town (Inglaterra)

| Ipswich Town (Inglaterra) Felipe Loyola | Independiente (Argentina)

| Independiente (Argentina) Lucas Assadi | Universidad de Chile

| Universidad de Chile Javier Altamirano | Universidad de Chile

DELANTEROS

Ben Brereton Díaz | Derby County (Inglaterra)

| Derby County (Inglaterra) Lucas Cepeda | Colo-Colo

| Colo-Colo Clemente Montes | Universidad Católica

| Universidad Católica Gonzalo Tapia | Sao Paulo (Brasil)

| Sao Paulo (Brasil) Alexander Aravena | Gremio (Brasil)

| Gremio (Brasil) Maximiliano Gutiérrez | Huachipato

IMÁGENES:

(Imágenes: @laroja)

PURANOTICIA