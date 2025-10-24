Comienza este viernes: la programación de la 25° fecha del Campeonato Nacional

El Campeonato Nacional 2025 ya entró en su recta final y desde el próximo fin de semana se disputará la 25° fecha del certamen local.

Todo arrancará el viernes 24 de octubre, cuando Palestino reciba a Everton a las 17:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

En tanto, el sábado se desarrollarán dos cotejos, mientras que para el domingo destaca el clásico universitario donde Católica recibirá a la U a las 12:30 horas en el Claro Arena y el encuentro entre Coquimbo Unido y O'Higgins a las 18:30 en El Teniente de Rancagua, donde los "piratas" podrían sellar el título.

La fecha se cerrará el lunes con el encuentro entre Colo-Colo y Deportes Limache, programado para las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

Esta es la programación completa de la 25° jornada del Campeonato Nacional:

VIERNES 24 DE OCTUBRE

17:00 horas, Palestino vs. Everton, estadio Municipal de La Cisterna.

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

15:00 horas, Deportes La Serena vs. Audax Italiano, estadio La Portada.

17:30 horas, Huachipato vs. Deportes Iquique, estadio Huachipato.

DOMINGO 26 DE OCTUBRE

12:30 horas, Universidad Católica vs. Universidad de Chile, Claro Arena.

16:00 horas, Cobresal vs. Unión Española, estadio El Cobre.

18:30 horas, Unión La Calera vs. Ñublense, estadio Nicolás Chahuán.

18:30 horas, O'Higgins vs. Coquimbo Unido, estadio El Teniente.

LUNES 17 DE OCTUBRE

18:00 horas, Colo-Colo vs. Deportes Limache, Estadio Nacional.

