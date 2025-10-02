Colombia y Noruega firmaron un empate sin goles en Talca por el Mundial Sub-20

Colombia y Noruega debutaron el Mundial Sub-20 ganando sus respectivos partidos, por ello, el enfrentamiento entre ambos este jueves en Talca por el grupo D les abría la posibilidad de, en caso de ganar, clasificarse ya a la segunda fase del torneo.

Pero no hubo ganador. Empataron 0-0 en un encuentro donde los sudamericanos quisieron y no pudieron y los europeos, simplemente, se conformaron con no perder.

Pese a que los colombianos tomaron el control de la pelota desde el comienzo -con sólo algunos intervalos cuando su rival se atrevió a tomar un poco más de riesgos a mitad del primer tiempo- sin duda les costó construir ocasiones de gol.

Óscar Perea trató de generar a través del traslado rápido, pero no tuvo mucha conexión con los hombres más ofensivos -en especial con el siempre expectante Neyser Villarreal- lo que se sumó el bajo aporte de Jordan Barrera, uno que estaba llamado a ser también un generador de juego y que sucumbió ante la marca rival.

Así, Noruega pudo permanecer en su campo sin muchas dificultades esperando que, una salida rápida o un pelotazo largo le diera opciones de llegar al pórtico de Jordan García.

Si bien en el segundo tiempo Colombia aumentó su presencia en el área rival -tuvo dos remates en el travesaño- no pudo quebrar la tendencia y terminó resignado con la igualdad a diferencia de Noruega que demostró, a través de abrazos, haber cumplido con sus planes.

Tras este resultado, tanto "cafetaleros" como europeos se mantienen en lo alto del grupo con 4 puntos cada uno, producto de una victoria y un empate, asegurando, por ahora, su clasificación a octavos de final.

Arabia Saudita se ubica tercero sin puntos, pero con un partido menos. Colombia enfrentará a Nigeria en su próximo encuentro el 5 de octubre, mientras que Noruega se medirá ante Arabia Saudita en la misma fecha.

PURANOTICIA