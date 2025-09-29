Colombia se impuso por la cuenta mínima a Arabia Saudita en el Mundial Sub-20

Colombia y Arabia Saudita saben que estén en un grupo complicado en el Mundial Sub-20 -junto a Noruega y Nigeria- y por eso entraron al estadio Fiscal de Talca con la obligación de conseguir el triunfo en el debut.

Y finalmente, la selección cafetalera se impuso por 1-0 en un partidoque nunca ganó gran altura.

Fue un enfrentamiento sinuoso, en especial en los primeros 45 minutos.

La inconsistencia y el traspaso de conducción del juego de uno y otro equipo en ese período tuvo que ver con los momentos de los dos números de “10”: Óscar Perea y Ziyad Alghamdi.

Cada vez que uno de ellos tomaba la batuta se vivían los mayores acercamientos de sus respectivos equipos al área contraria, lo que cortaba y le daba cierta emoción a un juego que, en lo medular, tenía poca intensidad e intencionalidad.

Se notaba cierto respeto. Más aún, temor al error, lo que hizo el partido no fluyera mucho.

El encuentro lo destrabó el elenco colombiano con el gol convertido por Óscar Perea (64’) luego de un error de Saud Harun en su intento de salida y un gran centro de Jordan Barrera desde la derecha.

Ahí el cuadro sudamericano se liberó de las tensiones y el hecho de que ya estuviera en la cancha su goleador -Neyser Villarreal- lo incentivó a buscar en forma más consistente jugadas para llegar al arco contrario.

Así y todo, Arabia Saudita pudo conseguir el empate el que llegó con un golazo, pero este fue anulado por la intervención del VAR.

El 1-0 deja a los sudamericanos bien posicionados en su grupo con tres puntos al igual que Noruega.

