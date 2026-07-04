Colombia extiende su racha invicta al derrotar a Ghana y avanzar a octavos de final del Mundial

Colombia se impuso por la cuenta mínima a Ghana, en los dieciseisavos de final del Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

Durante la gran mayoría del partido disputado en el estadio Kansas City, el equipo de Néstor Lorenzo fue superior a las "Estrellas Negras" y ahora enfrentarán a Suiza en los octavos del torneo.

El gol cayó luego de que Luis Suárez se escapara por la derecha y centrara para Jhon Arias, quien definió de primera a los 14 minutos.

Los "cafeteros" pudieron aumentar el marcador, pero Luis Díaz remató desviado dentro del área.

En el segundo tiempo, el jugador del Bayern Múnich marcó en el minuto 56, pero el gol fue anulado por un fuera de juego milimétrico.

Consumado el triunfo, Colombia sigue invicta y en octavos de final enfrentará a Suiza el 7 de julio en Vancouver, en busca de llegar a los cuartos del Mundial.

(Imagen: FIFA)

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