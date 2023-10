Colombia, Estados Unidos y Brasil ganan oro en primeras finales de boxeo en Santiago 2023

La mañana de este viernes comenzaron a disputarse en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Ñuñoa las finales del boxeo panamericano, que en sus primeros combates del día entregó oro a Colombia, Estados Unidos y Brasil.

La jornada se abrió con la categoría 57 kilos femenina, donde la colombiana Yeni Arias derrotó en una pelea muy estrecha, por fallo dividido (3-2), a la brasileña Tatiana de Jesús Chagas.

En varones, 57 kilos, el estadounidense Jahmal Harvey venció por decisión unánime (5-0) al cubano Saidel Horta Rodríguez del Rey.

"Muy feliz, fue una pelea dura ante un rival fuerte, pero me tenía gran confianza. Vine a buscar el oro y lo conseguí", indicó el norteamericano.

"Fue una pelea muy pareja, me empleé a fondo, propuse mi plan táctico y creo que me salió, pero desgraciadamente los árbitros no lo vieron así", se lamentó el cubano.

En el tercer combate del día, 60 kilos femenino, Brasil se tomó revancha de Colombia con la victoria de Beatriz Soares Ferreira sobre Angie Paola Valdés por decisión unánime.

