Colo-Colo y U. de Chile ya tienen rivales para disputar la Copa Libertadores Femenina 2025

En octubre, Colo-Colo y Universidad de Chile tendrán un nuevo desafío al disputar la Copa Libertadores Femenina 2025. Y ambos elencos ya conocieron a sus rivales.

Es que este jueves se realizó el sorteo de la fase grupal del torneo continental que en esta edición se disputará en Argentina.

Las albas quedaron ubicadas en el Grupo C, junto a Sao Paulo de Brasil, San Lorenzo de Argentina y Olimpia de Paraguay.

En tanto, las azules quedaron integrando el Grupo D, junto a Nacional de Uruguay, Libertad de Paraguay y un equipo de Colombia que está por definirse.

Consignar que la Copa Libertadores Femenina 2025 arrancará el jueves 2 de octubre y concluirá el jueves 18 del mismo mes.

IMÁGENES:

(Imágenes: LibertadoresFEM)

PURANOTICIA