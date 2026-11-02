Colo-Colo supera a D. Puerto Montt y ratifica su paso a semifinales de la Copa Chile

Parecía ser sólo un trámite, pero había que ejecutarlo. Colo-Colo terminó de hacer la tarea ante Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile al vencerlo por 3-0 (4-0 global) y clasificarse así a las semifinales del torneo donde enfrentará, en fechas aún no confirmadas, a O’Higgins.

Los albos cerraron la serie ante los sureños en situaciones distintas debido a las inclemencias del tiempo.

Tras haberse jugado los primeros 45 minutos, en condiciones deplorables de la cancha, el 6 de octubre pasado se decidió suspender el partido cuando los albos ganaban por 1-0.

A los 11’, el joven Gedeón Díaz estuvo preciso en un centro que fue a la cabeza de Javier Correa quien, posicionado entre los dos zagueros centrales y sin marca, batió al portero Gonzalo Collao.

El encuentro, como puesta en escena, no varió mucho de ahí hasta el término del primer tiempo y el desenlace de la lucha quedó diferida primero para el martes 20 de octubre (no se pudo jugar porque de nuevo llovió) y luego para este lunes, ocasión en la que se jugaron los últimos 45 minutos en cancha seca.

Y con cambios en su formación, el equipo de Fernando Ortiz selló su clasificación con dos goles de Maximiliano Romero (reemplazante de Javier Correa) quien supo aprovechar gruesos errores sureños para estirar la ventaja y dejar a los albos disputando los tramos finales de la Copa Chile.

FICHA DEL PARTIDO

Colo-Colo (3)

Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas (Javier Méndez, 70’), Arturo Vidal (Iván Román, 46’), Erick Wiemberg (Matías Fernández, 79’); Francisco Marchant, Cristián Díaz, Álvaro Madrid (Tomás Alarcón, 70’), Gedeón Díaz (Diego Ulloa, 46’); Marcos Bolados, Lautaro Pastrán; Javier Correa (Maximiliano Romero, 46’). DT: Fernando Ortiz.

Deportes Puerto Montt (0)

Gonzalo Collao; Kevin González, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Francisco Calisto; Luis Rojas (Gabriel Castillo, 46’); Danilo Díaz (Sebastián Pérez, 84’), Alexis Sabella (Cristóbal Vargas, 84’), José Cárdenas; Richard Paredes; Luciano Vásquez (Bryan Taiva, 46’). DT: Emilio Mancilla.

Copa Chile (Cuartos de final, vuelta).

Estadio: Monumental.

Goles: Javier Correa (CC, 11’), Maximiliano Romero (CC, 62’ y 89’).

Árbitro: Francisco Soriano.

PURANOTICIA