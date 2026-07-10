Colo-Colo suma una nueva alternativa para el arco: ofrecen al paraguayo Juan Espínola

Colo-Colo continúa en la búsqueda de un arquero para reforzar su plantel de cara a la segunda parte de la temporada 2026, y aunque el principal candidato sigue siendo el uruguayo Santiago Mele, actualmente en Monterrey de México, en las últimas horas surgió un nuevo nombre como alternativa.

Se trata del paraguayo Juan Espínola, quien actualmente se encuentra a préstamo en Barracas Central y que habría sido ofrecido a la dirigencia de Blanco y Negro en caso de que no prospere la negociación por el guardameta charrúa.

"El portero Juan Espínola, actualmente a préstamo en Barracas Central, fue ofrecido a Colo-Colo. A la dirigencia les parece interesante su carta", informó el periodista Renzo Luvecce.

El comunicador agregó que "el guardameta de 31 años pertenece a Newell's Old Boys donde tiene contrato hasta finales de 2028 y la negociación sería muy accesible para el Cacique".

Espínola viene de enfrentar a Audax Italiano con Barracas Central en la Copa Sudamericana. A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas de Cerro Porteño (Presidente Franco), Nacional y Olimpia, en Paraguay.

En el fútbol argentino, en tanto, ha pasado por Godoy Cruz, Belgrano, Newell's Old Boys y actualmente milita en Barracas Central. Además, fue convocado a la selección paraguaya durante el ciclo de Eduardo Berizzo.

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