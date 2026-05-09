Colo Colo sigue su marcha victoriosa ahora en la Copa de la Liga: Ganó y quedó en la cima de su grupo

Colo Colo no quiere perder su ritmo y en la Copa de la Liga, tal como acontece en la Liga de Primera, se impone y lidera.

En caso de la Copa, y con partido pendiente con Coquimbo Unido que jugará este miércoles (19 horas) en el puerto, los albos están en la cima del grupo A con 10 puntos lo que los pone, al menos por ahora, sobre el propio elenco nortino (que tiene siete y que este domingo se mide con Huachipato como local).

Colo Colo celebra, pero, hay que recalcarlo, con vías que son contradictorias y que en algunos momentos son inentendibles.

Y es que la historia que escribió este sábado ante Deportes Concepción en el Monumental, no por ser repetida, deja de sorprender.



Otra vez el DT Fernando Ortiz hizo modificaciones de hombres y de estructuración general, otra vez los albos tuvieron la pelota, pero carecieron de profundidad, y otra vez se vieron en desventaja tras casi la única llegada del rival, esta vez, con un penal ejecutado por el incombustible Joaquín Larrivey tras una falta de Arturo Vidal sobre Ignacio Mesías.

La cuestión es que esto le pasa a Colo Colo no sólo con rivales de cierto peso, sino que también, y mucho, con adversarios como los lilas que llegaron al Monumental no sólo con un equipo alternativo sino que eliminados de la Copa de la Liga, es decir, sin pretensiones.

Pero claro, la ventaja para Colo Colo es que Ortiz tiene para echar mano y resolver los puzzles que él mismo construye y en un segundo tiempo reivindicatorio, logró dar vuelta el marcador y llegar a un 3-1 que lo alzó a lo más alto y que conforma. No seduce. Pero suma, que es lo que les importa a los albos, al fin y al cabo.

Colo Colo (3)

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández (Jeyson Rojas, 76’), Tomás Alarcón (Francisco Marchant, 46’), Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández (Lautaro Pastrán, 76’); Maximiliano Romero (Álvaro Madrid, 66’) y Javier Correa (Yastin Cuevas, 81’). DT: Fernando Ortiz.

Deportes Concepción (1)

Nicolás Araya; Bryan Véjar, Norman Rodríguez, Cristian Suárez (Dilan Varas, 73’), Javier Rojas; Nelson Sepúlveda (Leonardo Valencia, 67’), Misael Dávila; Aldrix Jara (Nicolás Fuentes 67’), Jorge Henríquez (Matías Cavallieri, 55’), Ignacio Mesías; Joaquín Larrivey (Ethan Espinoza, 73’). DT: Walter Lemma.

Copa de la Liga (Fecha 5) Grupo A.

Estadio: Monumental.

Goles: Joaquín Larrivey (DC, 45’) de penal, Maximiliano Romero (CC), 51’), Leandro Hernández (CC, 57’) y Álvaro Madrid (CC, 77’).

Árbitro: Mario Salvo.

PURANOTICIA