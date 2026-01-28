Colo Colo sacude el mercado: Víctor Dávila asoma como refuerzo desde el América

Colo Colo podría remecer este mercado de fichajes del fútbol chileno con la opción de repatriar a Víctor Dávila desde el futbol méxicano. Es que desde suelo azteca aseguraron que el América habría tomado la decisión de dejar partir al seleccionado chileno al Cacique, por lo que solamente faltaría que la dirigencia de Blanco y Negro apruebe su arribo en la reunión de directorio de este miércoles.

"Será un día muy importante para saber si Colo Colo llega a algún acuerdo con el América por Dávila", comentó el periodista mexicano Julio Ibañez.

De acuerdo al comunicador, la salida del atacante nacional es clave, debido a que le permitiría a las Águilas liberar un cupo de extranjero y así ir por el brasileño Raphael Veiga.

"Si Dávila llega a Colo Colo, se daría el espacio del no formado en México y así podría llegar Raphael Veiga al América", sostuvo Ibáñez.

