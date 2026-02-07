Colo Colo recibe a Everton con la obligación de ganar en el Monumental

La tarde de este sábado en el estadio Monumental será escenario de un duelo de necesitados, cuando Colo Colo reciba a Everton a las 20:30 horas, en un encuentro donde ambos equipos buscarán su primera victoria en el Campeonato Nacional, con la presión instalada desde el arranque de la temporada.

El Cacique llega golpeado tras una clara derrota por 3-1 ante Deportes Limache, resultado que profundizó las dudas luego de una pretemporada sin triunfos en los 90 minutos. En tanto, los ruleteros vienen de caer por un ajustado marcador frente a Unión La Calera, lo que los mantiene también sin sumar de a tres.

La caída ante el Tomate Mecánico incrementó la presión sobre el cuestionado entrenador Fernando Ortiz, quien, pese a restar dramatismo a las críticas, prepara importantes modificaciones en su esquema. Entre los cambios, destacan los ingresos de Jeison Rojas y Diego Ulloa en los laterales, además del regreso a la titularidad de Claudio Aquino y del delantero Javier Correa, tras cumplir su suspensión.

Con estas variantes, Colo Colo formaría con Fernando de Paul; Jeison Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez; Claudio Aquino; Maximiliano Romero y Javier Correa, apostando a una alineación más ofensiva y con mayor experiencia en el mediocampo.

Por su parte, Everton llegará diezmado al compromiso, ya que no contará con el defensor Hugo Magallanes, expulsado en la fecha anterior, ni con el lesionado Benjamín Berríos, bajas que se suman a la reciente partida de su ex capitán Álvaro Madrid, traspasado precisamente a Colo Colo. Así, los oro y cielo saltarían a la cancha con Ignacio González; Vicente Vega, Ramiro González, Valentín Vidal; Cristopher Barrera, Nicolás Baeza, Joaquín Moya, Vicente Fernández; Alan Medina, Julián Alfaro y Emiliano Ramos, en busca de dar el golpe en Macul.

PURANOTICIA