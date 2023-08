Colo-Colo rechazó nueva oferta del Xolos de Tijuana de México por Jordhy Thompson

Parecía que Jordhy Thompson partiría de Colo-Colo a los Xolos de Tijuana, luego de que el cuadro mexicano insistiera con una tercera oferta. Incluso, el capitán del "cacique", Esteban Pavez, pidió que el joven delantero no jugara el Superclásico de este sábado ante Universidad de Chile para arribar al elenco azteca.

Pero el ariete, de momento, no se moverá del cuadro albo. Es que el directorio de Blanco y Negro rechazó la nueva propuesta de Tijuana tras reunirse este miércoles.

La nueva oferta era por un préstamo a cambio de 300 mil dólares, el cual además incluía una opción de compra de 1.5 millones de dólares por 60% del pase.

Sin embargo, todas estas condiciones del elenco azteca no convencieron a los regentes de la concesionaria que administra al conjunto de Macul.

Eso sí, esto no significa que las negociaciones entre el "cacique" y el equipo mexicano finalicen, pues hace unos días el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, sostuvo que "no podemos cerrar las puertas a un jugador, no es nuestro deseo, pero (analizaremos) siempre y cuando las propuestas que lleguen sean interesantes tanto para el club como para el jugador, y que no nos hagan daño en lo deportivo. Así que estamos a la espera de eso".

