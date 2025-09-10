Colo-Colo rechazó millonaria oferta del Alavés por Lucas Cepeda

El delantero de Colo-Colo, Lucas Cepeda, fue uno de los principales protagonistas del último mercado de fichajes y aunque finalmente no se movió del estadio Monumental, lo cierto es que su nombre fue vinculado a varios equipos.

Por si fuera poco, este martes TNT Sports reveló que en el cierre del libro de pases hasta las oficinas del elenco popular llegó una oferta del Deportivo Alavés, equipo que compite en La Liga.

Desde el citado medio aclararon que el conjunto hispano ofreció tres millones de dólares por el 50% de la carta del atacante, monto inferior a lo que pretendía el Cacique.

Es que si bien se iban a quedar con un porcentaje importante del pase del jugador pensando en una futura venta, los albos pretendían al menos seis millones de la divisa estadounidense por los servicios del seleccionado nacional.

