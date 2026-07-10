Colo-Colo presentaría en las próximas horas una oferta formal a Vélez Sarsfield para fichar a Diego Valdés

Si hay una obsesión que tiene Fernando Ortiz como refuerzo de Colo-Colo de cara a la segunda parte de la temporada 2026, ese es el nombre de Diego Valdés.

El técnico del "Cacique" ya dirigió al volante chileno en su paso por el América de México, por lo que ahora busca repatriarlo desde Vélez Sarsfield de Argentina.

Por eso, la dirigencia de Blanco y Negro ya trabajaría para negociar por el mediocampista y así intentar cumplir el gran ahelo del estratego argentino.

Según dio a conocer radio ADN, el cuadro albo presentaría en las próximas horas una oferta formal por el criollo. Eso sí, no sería fácil, debido al alto salario del jugador y que mantiene contrato vigente con el conjunto de Liniers hasta 2027.

En caso de abrochar el fichaje, Valdés regresaría al fútbol chileno tras diez años, después de que en 2016 partiera de Audax Italiano rumbo a México.

(Imagen: @velez)

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