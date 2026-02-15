Colo Colo podría quedarse sin Thiago Nuss, su nueva obsesión en el mercado

La opción de que Colo Colo sume al extremo argentino Thiago Nuss como su último refuerzo para la temporada 2026 se ha ido enfriando con el paso de los días, pese a que en un inicio el fichaje parecía bien encaminado.

Según explicó el periodista Nicolás Ramírez, de ESPN, hasta ahora no existe una reunión extraordinaria del directorio de Blanco y Negro, lo que evidencia que no hay acuerdo cerrado por ningún refuerzo. “Eso te indica que no hay ningún acuerdo con ninguna posibilidad”, sostuvo el comunicador.

En esa línea, Ramírez detalló que, si bien el jugador ha sostenido conversaciones con el presidente albo Aníbal Mosa, no existe acuerdo económico, y además el OFI Creta no tendría intenciones de desprenderse del futbolista, considerando que es pieza clave y que el club disputará la final de la Copa de Grecia ante PAOK en abril.

Frente a este escenario, en el Estadio Monumental mantienen la búsqueda de un extremo derecho, aunque con cautela. Desde la dirigencia han reiterado que harán esfuerzos por reforzar el plantel, pero que no incorporarán jugadores “por traer” si no aparece una alternativa que realmente eleve el nivel del equipo.

Finalmente, Ramírez reveló que el plan B que se maneja en Macul sería Sergi Santos, atacante brasileño que actualmente entrena con el Sifup tras quedar libre luego de su paso por el fútbol de Estados Unidos, aunque por ahora no existe negociación formal para su arribo al Cacique.

PURANOTICIA