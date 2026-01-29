Colo-Colo oficializó a Lautaro Pastrán como su quinto nuevo refuerzo para esta temporada

Colo-Colo sufrió una sensible baja para esta temporada con la partida de Lucas Cepeda al Elche de España, pero el "Cacique" no tardó en encontrarle un reemplazo.

Es que este jueves, el cuadro popular oficializó al delantero chileno-argentino Lautaro Pastrán como su nuevo y quinto refuerzo para esta campaña.

"¡Bienvenido al Eterno Campeón! El delantero Lautaro Pastrán ya es Cacique y se convierte en nuestro quinto refuerzo para la temporada 2026", anunció el club a través de redes sociales.

El extremo, de 23 años y quien pertenece a Belgrano de Córdoba, arriba al conjunto de Macul en calidad de préstamo tras su último paso por Liga de Quito, donde tuvo un registro de dos goles y tres asistencias en 45 partidos disputados.

De esta manera, Pastrán se suma como refuerzo del elenco de Macul en este 2026 a Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero.

(Imágenes: @ColoColo, @ldu_oficial)

