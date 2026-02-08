Colo Colo logra un sufrido triunfo ante Everton con dos goles en los descuentos

Colo Colo consiguió un trabajado y sufrido triunfo por 2-0 ante Everton, en la segunda fecha del Campeonato Nacional, en un duelo que se resolvió recién en el tiempo de descuento. Los más de 25 mil espectadores presentes en el estadio Monumental debieron esperar hasta el final para celebrar unos tres puntos que llegaron con más alivio que convicción.

El primer tiempo fue reflejo de las dudas del equipo de Fernando Ortiz. El plan inicial no fluyó, el doble “9” con Javier Correa y Maximiliano Romero recibió pocos balones y el juego se tornó predecible y centralizado. La ocasión más clara llegó a los 33 minutos, cuando Correa quedó frente al arco tras una gran acción de Aquino, pero optó por asistir en lugar de definir. Antes del descanso, un remate de Aquino se estrelló en el travesaño.

En el complemento, Colo Colo mostró mayor intención, pero siguió careciendo de precisión. Everton cedió terreno y apostó por el contragolpe, conformándose con el empate. A los 55’, Víctor Felipe Méndez marcó, pero el gol fue anulado por posición de adelanto de Correa. El reloj avanzaba y la sensación de incertidumbre se apoderaba del Monumental.

El punto de inflexión llegó con los cambios de Ortiz a veinte minutos del final. El ingreso de Francisco Marchant y Leandro Hernández devolvió amplitud y velocidad por las bandas. Ya en los descuentos, Yastin Cuevas, con solo 17 años, conectó un cabezazo en el segundo palo tras una salida fallida de Ignacio González para marcar el 1-0, pese a los reclamos de Everton por una supuesta falta previa.

En la agonía, Javier Correa selló el 2-0 en un contragolpe, cerrando un triunfo que entrega tranquilidad momentánea. Sin embargo, las dudas persisten: Colo Colo ganó, pero sigue sin una idea clara de juego. Un canterano terminó rescatando al equipo y a su entrenador, en una victoria que alivia, pero no disipa las interrogantes que rodean al ciclo de Fernando Ortiz.

