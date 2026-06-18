Colo-Colo jugará amistoso ante Millonarios en Colombia por su 80° aniversario

Colo-Colo no solo está enfocado en la búsqueda de refuerzos para la segunda parte de la temporada 2026, sino que también comienza a definir su agenda de amistosos de intertemporada.

En las últimas horas se confirmó que el Cacique disputará un partido internacional el próximo 18 de julio ante Millonarios FC, en el estadio El Campín de Bogotá, en el marco de la celebración del aniversario número 80 del cuadro colombiano.

La información fue ratificada por el propio conjunto cafetalero este jueves, mediante la publicación de un comunicado oficial en el que se anunció el compromiso frente al elenco albo.

“Este encuentro especial hará parte de las actividades previstas para celebrar el aniversario número 80 de nuestra institución, una fecha que rinde homenaje al legado, la historia y la identidad que han acompañado al club desde 1946, frente al equipo más laureado de Chile”, sostuvo el equipo colombiano.

“La hora del encuentro, el inicio de la venta de boletería y los demás detalles relacionados con este compromiso serán informados oportunamente a través de los canales oficiales del club”, añadió Millonarios FC de Bogotá.

PURANOTICIA