Colo Colo intentará reencontrarse con el triunfo frente al colista Deportes Iquique

Colo Colo se pone al día en el Campeonato Nacional. El Cacique recibirá este viernes a Deportes Iquique a las 19:00 horas en el estadio Monumental, en partido pendiente por la 23° fecha del certamen.

El cuadro albo buscará enmendar el rumbo en esta irregular temporada 2025 y conseguir su primera victoria con el técnico Fernando Ortiz, quien tuvo un magro estreno en la banca con la goleada sufrida ante Universidad de Chile en la Supercopa.

El elenco de Macul marcha en el octavo puesto, con 31 puntos, y necesita un triunfo para acercarse a la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana, debido a que está a siete unidades de Cobresal, que marca el corte en la tabla.

El cacique no podrá contar con el suspendido Sebastián Vegas ni con el lesionado Javier Correa. Con ese panorama, la posible formación sería con Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg; Vicente Pizarro, Víctor Méndez, Arturo Vidal, Claudio Aquino; Lucas Cepeda y Marcos Bolados.

En tanto, Deportes Iquique afrontará el cotejo con la presión de sumar tres puntos en su lucha por evitar el descenso. Los Dragones Celestes marchan como colistas en la tabla, con 14 puntos, a tres de Unión Española y a cuatro de Deportes Limache.

La posible alineación del conjunto nortino sería con Leandro Requena; Diego Orellana, Luis Casanova, Salvador Sánchez, Marcelo Jorquera; Cesar Fuentes, Marcos Gomez, Misael Dávila; Álvaro Ramos, Steffan Pino y Edson Puch.

PURANOTICIA