"Colo-Colo hizo trampa": U. de Chile anuncia que recurrirá al TAS por su denuncia contra Jorge Almirón

En Universidad de Chile no se resignan al rechazo en la Primera y Segunda Sala del Tribunal de Disciplina a la denuncia contra Colo-Colo por el supuesto desacato del técnico albo Jorge Almirón.

Es que este martes en Azul Azul anunciaron que recurrirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), tal como lo expresó el abogado del club, José Ramón Correa.

"El que nada hace nada teme. Las pruebas que presentamos son concluyentes. Una vez que seamos notificados con la sentencia acudiremos al TAS para cumplir con los intereses de nuestro club", declaró en conferencia de prensa.

"Un equipo rival dio la impresión que en ocasiones jugaba con más de once en cancha, algunas veces con ayudas externas, y otras derechamente con un DT suspendido que hizo trampa. Como club creemos en un Chile diferente, donde la trampa no sea premiada... A nuestro juicio se hizo trampa en este torneo", añadió.

Consultado sobre si el TAS podría aplicar la resta de puntos en el Campeonato ya finalizado o en la temporada 2025 en el nuevo certamen, respondió: "Las decisiones que adopten los tribunales las vamos a respetar. Colo-Colo hizo trampa, esa es nuestra postura, y esperamos que el TAS acoja eso y adopte la mejor decisión, que para mí es que no sean campeones este año".

Además, agregó de manera irónica: "¿Por qué se tapa la boca? ¿Por qué lo tapan? Por qué sale sin problemas de la caseta como queriendo decir algo. Yo no vi entrar ningún sándwich a la caseta. Da lo mismo si Almirón dio órdenes o no. Acá no se podía tener elementos electrónicos porque eso es sancionable por desacato".

