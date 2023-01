Colo-Colo habría rechazado la oferta de Curicó Unido por el préstamo de Cristián Zavala

Colo-Colo no habría aceptado finalmente la oferta de Curicó Unido por el préstamo de Cristián Zavala, joven atacante de los "albos" que durante el campeonato pasado no tuvo mucha cabida en el once titular de Gustavo Quinteros.

Los acercamientos entre el formado en Coquimbo Unido y el elenco "tortero" se han venido dando desde hace semanas. De hecho, el director técnico Damián Muñoz ha manifestado públicamente que le gustaría contar con el jugador de cara a la próxima temporada.

"Es el nombre que tenemos apuntado. Esperemos que se pueda realizar. Si no, es complejo traer otro jugador por el nivel que andamos buscando", ha señalado el entrenador chileno.

Pese a que las posiciones se fueron acercando en los últimos días, y a que la salida del delantero hacia Curicó se veía cada vez más posible, el ofrecimiento de los sureños no habría convencido al interior de la Comisión Fútbol de los "albos".

De esta manera, y por el momento, el futuro del ex Deportes Melipilla parece más incierto que nunca, considerando la poca acción que ha tenido en el terreno de juego, pues durante la temporada 2022 sumó 650 minutos y anotó apenas un gol.

PURANOTICIA