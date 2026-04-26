Colo Colo gana en la agonía y da caza a Deportes Limache en el liderato

Parecía que se le escapaba el triunfo a Colo Colo. Que pese a no haber sufrido tanto en cuanto embates de Universidad de Concepción, el 1-1 no se movería.

Pero como ya ha pasado varias veces este año, los albos tuvieron que esperar hasta los descuentos para hacerse de la victoria 2-1 y saltar así al liderazgo de la tabla que por ahora comparte con Limache (el próximo domingo Colo Colo juega su partido suspendido con Coquimbo Unido en el Monumental que podría darle el liderazgo absoluto del torneo).

A los albos les costó soltarse, en especial en la zona de recuperación.



Tanto así que en los primeros 15 minutos, ejerciendo presión alta, los dueños de casa tuvieron un par de buenos acercamientos donde incluso probaron las condiciones del joven portero albo Gabriel Maureira, el designado por Fernando Ortiz como reemplazante del lesionado Fernando de Paul.

Pero poco a poco Colo Colo se fue encontrando, con Álvaro Ormeño buscando a Francisco Marchant por la derecha, y Felipe Méndez haciendo el un-dos con Lucas Pastrán.

Y armando una jugada, llegó la falta que se transformó en el gol de penal de Maximiliano Romero (30’) tanto que, al menos, le dio a los albos el respiro para terminar en buena forma los primeros 45 minutos.

Pero Colo Colo no está para pasarla muy tranquilo este año. Universidad de Concepción adelantó líneas en el segundo tiempo y comenzó a deambular el arco visitante. Sin mucha solidez, pero merodeando. Y eso le bastó para empatar con un golazo de Osvaldo González (76’) que enmudeció a Colo Colo y que pareció paralizarlo definitivamente.

Pero no. Estaba la carta aquella de jugarse todo en los descuentos. Y se dio el córner de Claudio Aquino y el cabezazo seco y letal de Javier Correa que le dio el triunfo a Colo Colo.



Universidad de Concepción (1)

José Sanhueza; Jorge Espejo, Osvaldo González, David Retamal, Yerco Oyanedel; Facundo Mater, Bryan Ogaz (Bastián Ubal, 68’), Antonio Díaz (Moisés González, 87’); Jeisson Fuentealbam (Ariel Uribe, 93’), Agustín Urzi (Luca Kmet, 68’); Cecilio Waterman. DT: Leonardo Ramos.

Colo Colo (2)

Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra (Matías Fernández, 80’), Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Álvaro Madrid, Tomás Alarcón (Yastin Cuevas, 86’), Felipe Méndez; Francisco Marchant (Leandro Hernández, 73’), Maximiliano Romero (Javier Correa, 73’) y Lautaro Pastrán (Claudio Aquino, 86’). DT: Fernando Ortiz.

Liga de Primera (Fecha 11).

Estadio: Ester Roa Rebolledo.

Goles: Maximiliano Romero (CC, 30’) de penal, Osvaldo González (UDC, 76’) y Javier Correa (CC, 92’).

Árbitro: José Cabero.

PURANOTICIA