Colo-Colo estaría preparando fichaje de Joaquín Montecinos y el delantero da señales sobre su futuro

Cuando faltan cuatro días para que cierre el libro de pases, Colo-Colo podría sumar de manera sorpresiva a su primer refuerzo en este mercado invernal de fichajes del fútbol chileno.

Es que en las últimas horas trascendió que el delantero nacional Joaquín Montecinos, actualmente en O'Higgins de Rancagua, sería el "gran tapado" del Cacique de cara a este segundo semestre de 2025.

En ese sentido, Daniel Arrieta, periodista de TNT Sports, reveló que el ariete "hoy (domingo) no fue convocado en O'Higgins. El jugador pidió no ser considerado porque tiene una opción de ir a Colo-Colo".

"En Blanco y Negro, no me lo descartaron. Sin embargo, no hay nada cerrado. Es una opción. Hasta el jueves se pueden sumar refuerzos", añadió el reportero.

A esto, se suma que el atacante dio una señal en sus redes sociales con un misterioso mensaje en el cual realizó un repaso por todas las camisetas que vistió, dando a entender así que se viene un nuevo club en su carrera.

Consignar que Montecinos no ha jugado los primeros partidos oficiales de O'Higgins en este segundo semestre, debido a una Pubalgia, aunque sumó minutos en un amistoso frente a Deportes Santa Cruz.

PURANOTICIA