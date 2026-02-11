Colo-Colo empató sin goles ante U. Española en la Noche Alba Solidaria en el estadio Monumental

La última versión de la Noche Alba databa de 2020. En aquella ocasión, se incluyó un partido amistoso de Colo-Colo frente a la selección chilena sub-23, concebido como un evento que reunía exhibición y preparación competitiva.

Posteriormente, la actividad no volvió a concretarse en los años siguientes, debido a las restricciones derivadas de la pandemia y, más tarde, complicaciones logísticas y de programación.

Eso hasta este miércoles, cuando el club Social y Deportivo Colo-Colo decidió traer de vuelta el tradicional evento nacido en enero de 1992, pero esta vez con un trasfondo solidario, cuya finalidad es ayudar las familias damnificadas por los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, desde el 16 de enero pasado.

Fue precisamente en este contexto que los planteles profesionales de Colo-Colo y Unión Española respondieron a la convocatoria y disputaron dos tiempos de 25 minutos cada uno a beneficio de esos 500 mil damnificados en zonas urbanas y rurales.

Y aunque el resultado fue lo de menos, sí fue útil para ambas escuadras que viven realidades distintas. Colo-Colo, que viene de vencer por la segunda fecha de la Liga de Primera a Everton y prepara su duelo del domingo ante Unión La Calera, mientreas que Unión Española, se estrenará en la Liga de Ascenso Caixun, el próximo 21 de febrero, ante San Luis de Quillota como local en el estadio Municipal de La Pintana.

A la postre, un empate sin goles, enfocado en otro objetivo: ver jugadores y variantes posicionales. En los albos, un correcto desempeño de Javier Méndez en la zaga; un activo Lautaro Pastrán como media punta, sobre todo en la primera mitad; y varios juveniles que alternarán en el primer equipo en la presente temporada.

Y en los hispanos, la ratificación del incombustible Patricio Rubio como referencia de área y capitán del equipo que pretende recuperar la categoría; y la velocidad en ataque de Mitchell Wassenne y Diego Vallecilla.

Al finalizar la jornada, fue el turno del equipo femenino, semifinalista de la última versión de la Copa Libertadores, enfrentando a Palestino. Ambos elencos están en plena fase final de su preparación para el debut en el campeonato femenino, cuyo estreno está programado para el fin de semana del 14 y 15 de marzo.

Al finalizar el encuentro entre el primer equipo masculino de Colo-Colo y Unión Española, el monto recaudado era de 28 millones de pesos.

PURANOTICIA