Colo-Colo disputará la final de Copa Chile ante Magallanes tras derrotar por la mínima a Cobreloa

Colo-Colo se convirtió en el segundo finalista de Copa Chile tras derrotar por la cuenta mínima a Cobreloa, en un ajustado partido disputado en el estadio Monumental que tuvo a Maximiliano Falcón como gran figura. Gracias al global de 3-2, el "Cacique" tendrá la posibilidad de levantar su catorceavo trofeo de este tipo.

En la primera mitad se vio a ambos equipos muy erráticos, especialmente la escuadra "popular", que se vio inconexa, irregular y poco intensa. De hecho, la única llegada que se generaron durante los 45' iniciales fue un zurdazo de Jordhy Thompson que el defensor Bastián Tapia sacó desde la línea con un cabezazo.

Los segundos 45 minutos mostraron a unos albos más intensos, especialmente gracias al ingreso de Leonardo Gil. Fue el "Colorado" (47') el que desperdició una buena oportunidad generada por Damián Pizarro por el sector derecho, definiendo desviado sobre la humanidad del arquero Hugo Araya.

En el minuto 60, los roles se invirtieron, y fue el nacido en Argentina el que filtró un balón para el joven ariete, quien definió con el borde externo de su botín derecho. La acción de Pizarro provocó que el portero loíno se lanzara hacia su izquierda para desviar el balón y evitar la caída de su arco.

La primera oportunidad clara generada por los calameños tomó lugar recién en el 73', luego de que David Escalante recibiera solo cerca del último cuarto de cancha. El goleador se mandó en carrera en busca del gol nortino, pero Fernando de Paul salió a achicar con éxito, desviando el tiro del argentino con una de sus piernas.

Finalmente, los hinchas colocolinos tuvieron su desahogo en el minuto 81, cuando Maximiliano Falcón conectó de cabeza un tiro libre ejecutado por Gil desde la izquierda. El "Peluca" ingresó sin marca casi al área chica y cabeceó al palo derecho de Araya, dejando sin opciones al joven arquero nacido en San Vicente de Tagua Tagua.

La escuadra local no pudo tener un cierre de partido soñado, pero debieron arreglárselas para aguantar con 10 hombres hasta el pitazo final, luego de que Alan Saldivia (85') se fuera expulsado por un raspazo a Bryan Ogaz. No obstante, no le cedieron el balón a los forasteros y lograron mantener la ventaja por la mínima.

Con este resultado, Colo-Colo se metió en la final nacional de Copa Chile, instancia en la que se enfrentará con Deportes Magallanes. Este partido único se llevará a cabo el día 20 de diciembre, en el estadio Tierra de Campeones, y marcará el bicampeonato de la "Academia" o la catorceava copa para el "Cacique".

IMÁGENES:

PURANOTICIA