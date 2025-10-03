Colo-Colo debutó con un sólido triunfo ante Olimpia en la Copa Libertadores femenina

Colo-Colo arrancó su participación en la Copa Libertadores femenina con una contundente presentación ante Olimpia, imponiéndose por un claro 2-0 en el estadio Florencio Sola de Argentina.

Las albas tuvieron la gran oportunidad de ponerse en ventaja a los seis minutos, pero la portera del cuadro paraguayo le atajó un penal a la seleccionada nacional, Yanara Aedo.

Si bien el conjunto chileno controló ampliamente el trámite de las acciones en el primer tiempo, no pudo capitalizar sus ocasiones y sobre el final, la atacante guaraní Amanda Peralta erró de manera increíble cuando estaba a puerta vacía (45+4').

Sin embargo, el "Cacique" sostuvo el dominio del juego en el arranque del complemento y se puso por delante en el marcador en el 63', cuando Aedo capturó un rebote dentro del área y habilitó a Mary Valencia, quien superó a la guardameta con un remate a quemarropa.

Las dirigidas por Tatiele Silveira no sacaron el pie del acelerador y tras un par de llegadas infructuosas (69' y 79') , Valencia aumentó las cifras con su segundo tanto personal para sentenciar la victoria.

Gracias a este resultado, el conjunto popular se puso a la cabeza del grupo C con tres puntos, a la espera de lo suceda a partir de las 20:00 horas entre San Lorenzo de Almagro y Sao Paulo.

El próximo lunes a las 20:00 horas, Colo-Colo se verá las caras con el representativo brasileño esperando por un triunfo que le permita casi asegurar su paso a la próxima ronda.

(Imagen: @ColoColoFem)

