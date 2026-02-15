Colo Colo confirma el fallecimiento de Carlos Cortés, director de Blanco y Negro

Colo Colo confirmó este domingo el fallecimiento de Carlos Cortés, integrante del directorio de Blanco y Negro, a causa de un infarto sufrido durante sus vacaciones. El dirigente fue trasladado de urgencia al Hospital de Castro, donde se certificó su deceso.

Cortés, abogado de la Pontificia Universidad Católica y profesor de derecho penal, se unió al directorio del club en 2019 junto a Leonidas Vial, representando al bloque Vial/Ruiz-Tagle. Desde entonces, su participación estuvo marcada por su influencia en la gestión y decisiones del club.

Su trayectoria también estuvo marcada por un episodio polémico en marzo de 2025, cuando el expresidente Aníbal Mosa denunció haber sido “agredido de puño” por Cortés. La disputa derivó en un proceso judicial y la filtración de un video, aunque la causa fue suspendida en abril del mismo año.

La noticia se da en la antesala del partido que Colo Colo disputará esta noche frente a Unión La Calera, programado para las 20:30 horas, generando conmoción entre hinchas y directivos que esperaban asistir al encuentro.

El club aún no ha entregado un comunicado oficial sobre el fallecimiento de uno de sus directores, mientras la comunidad colocolina expresa sus condolencias por la pérdida de un dirigente que formó parte de la administración de Blanco y Negro durante los últimos años.

