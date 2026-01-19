Colo-Colo cae en amistoso contra Montevideo City Torque con un gol de Salomón Rodríguez

Luego de haber perdido ante Alianza Lima en el marco del torneo amistoso Serie Río de La Plata, Colo-Colo sufrió este lunes una nueva caída en un partido que tuvo como protagonista a un exfutbolista albo.

Hablamos del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, quien fue cedido por el "Cacique" a Montevideo City Torque, elenco que se impuso durante la mañana por 2-0 al equipo que adiestra Fernando Ortiz, con anotación del oriental incluida.

El atacante charrúa tuvo un paso para el olvido por el conjunto de Macul, el cual invirtió una fuerte suma de dinero por sus servicios, pero nunca estuvo cerca de justificar ese gasto.

De hecho, en 2025 disputó un total de 26 encuentros con la camiseta del cuadro popular y apenas marcó tres goles: dos por Copa Chile (fines de enero y mediados de febrero) y uno por el Campeonato Nacional ante Unión La Calera (24 de noviembre).

(Imagen: @MvdCityTorque)

PURANOTICIA