Colo Colo busca coronarse campeón del fútbol chileno este domingo ante Ñublense

Un día de definiciones se avecina este domingo en la fecha 27 de la Liga de Primera, la cual podría tener un nuevo campeón con Colo Colo teniendo la gran chance de hacerlo en su visita a Ñublense, partido agendado para las 15:00 horas en el estadio Nelson Oyarzún.

El Cacique, líder exclusivo de la competición desde la undécima fecha, sigue a la cabeza de la clasificación con 58 puntos, motivo por el cual una victoria le aseguraría su estrella 35 a falta de tres fechas para el final.

Pero incluso el empate o la derrota podría entregarle el trofeo al cuadro popular. Aunque en esa ecuación entrarían los resultados que cosechen sus más cercanos perseguidores: Universidad de Chile (48) y Universidad Católica.

El elenco azul saldrá a la cancha en paralelo al Cacique para medir fuerzas con Cobresal en Rancagua. Los cruzados, en tanto, recibirán a Deportes Limache a contar de las 12:30.

De todas formas, es importante hacer presente que las posibilidades de ambas universidades dependen no solo de lo que ocurra hoy, sino también durante las próximas semanas con el conjunto de Macul.

Así las cosas, esta tarde Colo Colo podría convertirse en el nuevo monarca del fútbol chileno, salvo que Ñublense, la U y la UC tengan otros planes.

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