Colo-Colo busca ampliar su ventaja en el liderato recibiendo a un necesitado Cobresal

El estadio Monumental será el escenario donde, a partir de las 17:30 horas, Colo-Colo, líder exclusivo del Campeonato Nacional, recibirá a Cobresal con el deseo de cerrar la primera rueda del certamen por todo lo alto y dejarle tarea a sus perseguidores.

Es que con 33 puntos, el cacique le sacó 10 de ventaja tanto a Coquimbo Unido como a Universidad Católica y, aunque ya aseguró la punta del torneo antes de irse al receso, igualmente el foco está puesto en ganar y tratar de aumentar su ventaja.

Para este choque, el técnico Fernando Ortiz podrá contar con los seleccionados nacionales Diego Ulloa y Víctor Felipe Méndez. Además, ante la baja por suspensión de Joaquín Sosa, el entrenador le dará la titularidad en la zaga a Erick Wiemberg.

Con todo esto en mente, el cuadro popular saldría a la cancha con Gabriel Maureira; Erick Wiemberg, Arturo Vidal, Jonathan Villagra; Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Lautaro Pastrán, Jeyson Rojas; Javier Correa y Leandro Hernández.

Por su parte, el conjunto minero llega antecedido de dos caídas y un saldo de apenas una victoria en los últimos 11 cotejos, números que tienen al equipo en 14° lugar con trece unidades, dos por arriba de la zona de descenso.

PURANOTICIA