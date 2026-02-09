Colo-Colo arriesga sanción por incidentes en el partido ante Everton en el estadio Monumental

Al margen de la alegría por la revitalizante victoria sobre Everton, Colo-Colo sumó un inesperado dolor de cabeza a raíz de situaciones extradeportivas registradas en duelo disputado durante la noche del sábado en el estadio Monumental.

Es que el árbitro del cotejo, Juan Lara, indicó que sobre el final del compromiso sucedieron incidentes que podrían traerle consecuencias al cuadro popular.

En primer lugar, el réferi puntó que "al minuto 85' se enciende bengala desde galería sector Arica, lugar en que se ubican simpatizantes de Colo-Colo".

Además de esto, el colegiado consignó que "al minuto 90+1 posterior al gol de Colo-Colo los pasabalones retiran los balones ubicados atrás de los arco sector norte".

A la espera de saber por las eventuales sanciones que le aplicaría el Tribunal de Disciplina, los albos deben prepararse para el encuentro de este domingo frente a Unión La Calera.

