Colo-Colo anunció "Noche Alba Solidaria" para ayudar a los damnificados por los incendios en el sur

Con el objetivo de ir en ayuda de los miles de damnificados que dejaron los voraces incendios que afectaron a las regiones del Biobío y el Ñuble, Colo-Colo anunció la realización de una "Noche Alba Solidaria".

El evento se llevará a cabo en el estadio Monumental el miércoles 11 de febrero a partir de las 19:00 horas, y tendrá como plato fuerte un encuentro entre el "Cacique" y Unión Española.

"Será una tarde de fútbol, música y actividades pensadas para toda la familia, en una instancia solidaria en beneficio de las víctimas de los incendios que han afectado a nuestro país", detallaron desde el conjunto popular en redes sociales.

Además del pleito entre albos e hispanos, el plantel femenino del cuadro de Macul disputará un duelo preliminar con un equipo de influencers y la noche se cerrará con un show musical sorpresa.

