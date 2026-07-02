Colegio de Entrenadores denuncia supuesta irregularidad de Audax Italiano y arriesga perder tres partidos de la Copa Chile

El Colegio de Entrenadores denunció una supuesta irregularidad de Audax Italiano durante la Copa Chile.

El gremio de técnicos aseguró que el argentino Ricardo Pablo Álvarez, DT interino del que dirigió al cuadro de colonia en tres partidos de ese certamen, no cuenta con la Licencia Pro Conmebol, documento obligatorio para los técnicos extranjeros que cursaron sus estudios fuera de Chile.

"El entrenador argentino, quien dirigió técnicamente al club durante los partidos de Copa Chile en las fechas 1, 2 y 4… no cuenta con la licencia Pro Conmebol, requisito para que los DTs sudamericanos que hayan hecho sus estudios fuera de Chile puedan trabajar en el fútbol profesional", detalló el organismo en un comunicado.

"Esta norma, está dentro de las bases de todas las competencias organizadas por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, que disputan los equipos de Primera División: Liga de Primera División Copa de la Liga y Copa Chile", añadió.

Por último, la entidad enfatizó en que con este incumplimiento, "se sancionará con la pérdida de los puntos que hubiere obtenido el club infractor en cada fecha en que se mantuviese la conducta penada, no otorgándose los referidos puntos a los rivales".

De esta manera, el elenco de colonia podría sufrir la resta de los nueve puntos obtenidos en la fase grupal de la Copa Chile 2026.

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