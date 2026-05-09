Cobresal volvió a los abrazos tras casi tres meses sin ganar y despachó a la U de Concepción

Cobresal se reencontró con la victoria que había extraviado desde el 14 de febrero y derrotó por 2-1 a Universidad de Concepción, club que dejó escapar su opción de seguir con vida en el Grupo B de la Copa de la Liga.

La visita tenía un importante desafío por delante, ya que debía ganar y esperar por la derrota de Ñublense para llegar hasta la última fecha con chances reales de clasificar. Mientras que el elenco minero necesitaba un buen resultado para sumar confianza de cara al reinicio del Campeonato Nacional y la lucha por la permanencia.

Como no se había visto desde hace largo tiempo en la temporada, los pupilos de Gustavo Huerta tomaron la riendas del duelo, tuvieron un primer aviso con un cabezazo de Franco Frías (2') y el propio "Chipi" participó luego en la apertura de la cuenta cuando pivoteó el esférico para la volea de Steffan Pino (16') que significó el 1-0.



La UDEC no tuvo mayor reacción en la mitad inicial, donde el portero Alejandro Santander fue prácticamente un espectador y no fue necesario que ensuciara sus guantes. Sobre el final, Frías (42') quiso aumentar su aporte en el compromiso pero no logró convertir con un tiro cruzado.

El Campanil no alcanzó siquiera a acomodarse en la cancha tras el descanso cuando Rodrigo Sandoval tomó por sorpresa a todo el mundo y sacó un zapatazo de larga distancia desde la banda izquierda, para poner la pelota en un lugar imposible para el guardameta José Tomás Sanhueza (46').

Parecía que el encuentro estaba sentenciado para el cuadro penquista. Sin embargo, el técnico Leonardo Ramos reordenó sus piezas y en el 61' se encontraron con un penal que Jeison Fuentealba se encargó de trasformar en el descuento de los sureños, que tuvieron en los pies de Cristhofer Mesías el descuento pero balón no quiso ingresar a puerta (69').

El conjunto sureño trató de dar vuelta el marcador, pero este no se movió más y quedó eliminado del certamen con los mismos cuatro puntos de la escuadra albinaranja pero mejor diferencia de gol respecto de los nortinos que se reencontraron con los abrazos en vísperas del reinicio de la Liga de Primera.

Ahora, Universidad de Concepción deberá pensar en su visita a O'Higgins, programada para el sábado 16 a las 17:30 horas. Al día siguiente, Cobresal oficiará de dueño de casa para recibir a Universidad de Chile desde las 15:00 del domingo 17.



Cobresal

Alejandro Santander; Aaron Astudillo, Franco Bechtholdt, José Tiznado, Rodrigo Sandoval (Guillermo Pacheco, 87'); César Yanis, Benjamín Valenzuela (Antonio Castillo, 87'), Agustín Nadruz (Esteban Valencia, 72'), Julián Brea; Steffan Pino (Matías Sepúlveda, 57'), Franco Frías (Christian Moreno, 72'). (DT: Gustavo Huerta)

Universidad de Concepción

José Sanhueza; Osvaldo González, Moisés González, David Retamal; Jorge Espejo, Facundo Mater (Luca Kmet, 87'), Cristhofer Mesías (Martín Ramírez, 76'), Yerco Oyanedel; Jeison Fuentealba, Cecilio Waterman, Antonio Díaz (Bryan Ogaz, 28'). (DT: Leonardo Ramos)

Árbitro: Reinerio Alvarado

Estadio: Codelco El Cobre, El Salvador

PURANOTICIA